Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3'lük ilk maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano takımını 2-1 yenmişti. Bu sonuçla sarı lacivertliler, 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşti. Kanarya, ilk maçı deplasmanda oynarken ikinci mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olmak isteyen taraftarlar ''Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda'' sorularına yanıt arıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Lille-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano’yu deplasmanda 4-3 ve evinde ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Yeni sezon öncesinde hem Avrupa hem de Süper Lig için iddialı kadro kuran sarı lacivertlilerde gözler 3. ön eleme turu maçına çevrildi. Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, Lille engelini aşarak play-off’a yükselmeyi hedefliyor. Peki Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.
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LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile karşı karşıya gelecek.
Lille-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Pierre Mauroy Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak.
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LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lille-Fenerbahçe maçının Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
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RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Lille-Fenerbahçe rövanş maçı ise 13 Ağustos’ta İstanbul'da oynanacak.
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FENERBAHÇE LİLLE MAÇI KAMP KADROSU
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.
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