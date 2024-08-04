Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano’yu deplasmanda 4-3 ve evinde ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Yeni sezon öncesinde hem Avrupa hem de Süper Lig için iddialı kadro kuran sarı lacivertlilerde gözler 3. ön eleme turu maçına çevrildi. Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, Lille engelini aşarak play-off’a yükselmeyi hedefliyor. Peki Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.