"BAZEN AŞK DA YETMEZ"

Büyük model olarak tanınan Bidot, sosyal medya hesabından "Bazen aşk da etmez" yazılı bir mesaj paylaştı.

Modelin bu davranışın ardından sevgilisi ile yollarını ayırdığı haberlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.