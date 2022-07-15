Likya Uygarlığı bu müzede sergileniyor

'BU ŞEKİLDE KORUNMASI ÇOK İYİ'

Likya Uygarlıkları Müzesi'ni ilk kez gezen Gökhan Korkusuz, "Bu tür müzelerin korunması hem bizim için hem de gelecek nesiller için iyi olmuş. İçeride müzede hep eski yapıtlar, tarihi kalıntılar mevcut. Çok fazla sayıda mevcut. Bunların bu şekilde korunması çok iyi" dedi.