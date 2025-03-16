PSG- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ligue 1'in 26. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda PSG, Marsilya'yı konuk ediyor. Lig'de 65 puanla zirvede yer alan PSG, evinde Marsilya'yı yenerek namağlüp ünvanını sürdürmek istiyor. Öte yandan 49 puanla ikinci sırada bulunan Marsilya, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırılıyor. Peki, PSG- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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PSG- Marsilya maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen PSG 65 puanla lider olarak yer aldı. Öte yandan PSG'nin 16 puan gerisinde 49 puanı bulunan Marsilya ikinci sırada bulundu. Maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. Peki, PSG- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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PSG- MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?
PSG- Marsilya maçı 16 Mart Pazar (bu akşam) 22.45'te oynanacak.
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PSG- MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes'de oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 4 üzerinden canlı yayınlanacak.
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PSG MUHTEMEL 11
Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes, Emery, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele
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MARSİLYA MUHTEMEL 11
Rulli, Balerdi, Felipe, Kondogbia, Henrique, Rongier, Bennacer, Merlin, Greenwood, Rabiot, Gouiri