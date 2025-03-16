PSG- Marsilya maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen PSG 65 puanla lider olarak yer aldı. Öte yandan PSG'nin 16 puan gerisinde 49 puanı bulunan Marsilya ikinci sırada bulundu. Maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. Peki, PSG- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...