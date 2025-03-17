Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi
'Anadolu'nun piramitleri' olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki Lidya Tümülüsleri çevresi, baharın gelmesiyle kır çiçekleri açtı
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Salihli, Ahmetli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki 'Bintepeler' olarak bilinen bölgede, milattan önce 6 ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor.
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Tarihi öneminin yanında görüntüsüyle de ilgi gören bölge, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bintepeler, baharın gelmesiyle doğal güzelliğini de sergilemeye başladı. Tümülüslerin çevresinde açan farklı renklerdeki çiçekler, bölgeyi renklendirdi.
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