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‘Lider Türkiye’de eleme heyecanı bu akşam yaşanacak

Habertürk TV’de yayınlanan ‘Lider Türkiye’, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı. İlk bölümün kazananı sözcülüğünü Metin Mutlu'nun yaptığı Atılım ve Hürriyet grubu oldu. ‘Lider Türkiye’de bu akşam saat 21.00’de eleme heyecanı yaşanacak

Giriş: 25.12.2022 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
‘Lider Türkiye’de eleme heyecanı bu akşam yaşanacak
HABERTURK.COM

Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye', izleyicilerle siyasal iletişimci, stratejist ve araştırmacı Faruk Acar’ın sunumuyla Habertürk TV ekranlarında buluştu.

Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği 'Lider Türkiye'nin ilk bölümündeki konu, asgari ücret oldu.

Her yaş grubundan farklı mesleklere sahip 16 yarışmacının tanıtılmasıyla başlayan programda yarışmacıların yer alacağı gruplar, yemek masasıyla belirlendi. Faruk Acar, yarışmacılardan Türkiye'nin farklı lezzetlerinin yer aldığı 4 ayrı yemek masasından birini tercih etmelerini istedi. Böylece 16 yarışmacı 4 gruba ayrılmış oldu.

Yarışmacılar oturdukları masada grupları için bir de isim belirledi. İlk bölümün konusu olan asgari ücreti de Faruk Acar, yarışmacılara tebliğ etti. Daha sonra ‘çözüm odası’ adı verilen bölüme geçen gruplar, asgari ücret üzerine çalıştı.

Grupların kendi belirledikleri sözcüleri kürsüye gelerek asgari ücret üzerine beş dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından diğer gruplardan konuşma yapan gruba sorular yöneltildi. Konuşmaların ardından zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanan halk jürisinin kararıyla gecenin kazananı sözcülüğünü Metin Mutlu'nun yaptığı Atılım ve Hürriyet grubu oldu. ‘Lider Türkiye’de bu akşam saat 21.00’de eleme heyecanı yaşanacak.

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