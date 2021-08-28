Lider Şahin'den 'Bir Tek Sen'

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Sözü ve müziği Lider Şahin ve İsra Gülümser'e ait olan 'Bir Tek Sen' adlı şarkının düzenlemesi ise Gürsel Çelik'e ait. Yönetmenliğini Behzat Uygur'un üstlendiği 'Bir Tek Sen'in klip çekiminde, Lider Şahin'e Olga Kapitsina, Alice de Souzave, Deniz Sarı eşlik ediyor.



Lider Şahin'in yeni şarkısı 'Bir Tek Sen', tüm dijital platformlarda yerini aldı.