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AB izleyici grubunda 2020 yılına zirvede giren Habertürk TV, Mart ayında da AB izleyici grubunda en çok izlenen haber kanalı oldu.

Habertürk TV, objektif ve herkese söz veren ilkeli yayınlarıyla birlikte özel haberleri ve tartışma programlarıyla da gündem belirledi

Yayınlanmaya değer habere, aktarılmaya değer her görüşe yer veren Habertürk TV, izleyicilerine teşekkür ediyor.