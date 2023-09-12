Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi hayatını kaybetti

Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinden bulunan Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır." bilgisini verdi.