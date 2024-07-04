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        Haberler Bilgi Yaşam LGS tercih yapma ekranı: 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek? MEB tercih kılavuzu

        LGS tercih yapma ekranı: 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek? MEB tercih kılavuzu

        LGS tercihleri devam ediyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler puan durumuna göre lise tercihinde bulunuyor. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 28 Haziran'da başladı. Peki LGS tercihleri nasıl yapılır, şartları nelerdir, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte MEB tercih kılavuzu ve LGS tercih işlemleri hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:26
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        • 1

          Binlerce öğrenci LGS tercihlerini tamamlamaya çalışıyor. Millî Eğitim Bakanlığınca, “2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” yayınlandı. Adaylar LGS sınav sonuçlarına göre taban puanları ve başarı sıralamalarını e-Okul üzerinden kontrol ettikten sonra hayal ettikleri lisenin taban puanı ve başarı sıralamalarına göre tercih yapabiliyor. Peki LGS tercihleri nasıl yapılır, şartları nelerdir, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek?

        • 2

          LGS 2024 TABAN PUANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

          LGS 2024 taban puanlar ve yüzdelik dilimler bu yıl gerçekleştirilecek olan tercihlerin ardından MEB tarafından duyurulacak. Adaylar LGS sınav sonuçlarına göre 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamalarını e-Okul üzerinden kontrol ettikten sonra hayal ettikleri lisenin taban puanı ve başarı sıralamalarını kontrol edip buna göre tercihlerini gerçekleştirebilecek.

          LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

          Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.

          Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı.

          Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.

          Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

        • 3

          LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        • 4
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