LGS tercih sonuçları ne zaman?

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LGS tercih sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? sorusu hangi liseye yerleştiğini merak eden öğrencilerin gündeminde. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanan öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih etti. Şimdi sırada LGS tercih sonuçlarının açıklanmasında ve kayıt işlemlerinin yapılmasında. 2020 MEB LGS tercih süreci ile ilgili detaylar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR? E OKUL - MEB 2020

MEB, 2020 LGS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yaklaşık 1 buçuk milyon öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren LGS’nin ardından tercih süreci 29 Temmuz Çarşamba günü tamamlanmıştı. MEB, daha önce 10 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağını duyurduğu LGS tercih sonuçlarını saat 09.00 itibariyle ‘www.meb.gov.tr’ adresi üzerinden öğrencilerin erişimine açtı. Öğrenciler tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile doğum tarihi bilgilerini yazarak görüntüleyebilecek.

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LGS YERLEŞTİRMELERİNDE YAKLAŞIK YÜZDE 100 DOLULUK SAĞLANDI

AA'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı.

Bakanlık LGS kapsamında birinci yerleştirme sonuçlarını, daha önce ilan edilen takvime uygun olarak açıkladı.

MEB yine bir ilke imza atarak sonuçlarla birlikte yerleştirme sonuçlarıyla ilgili kapsamlı iki ayrı raporu "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden kamuoyuyla paylaştı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı olarak yer alıyor.

Yürütücülüğünü MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporların birincisi, "2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları" başlığı ile yayımlandı. Rapor yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylı analizler içeriyor.

"2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı" başlıklı ikinci raporda ise merkezi sınav puanı ile yerleşen öğrencilerin sınav performansları analiz ediliyor.

"LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları" başlıklı rapora göre, LGS kapsamında yapılan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluk sağlandı.

Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı 2019'da 139 bin 600 iken, bu liselere 138 bin 993 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl ise bu liselere ayrılan 213 bin 940 kontenjana 212 bin 485 öğrenci yerleşme imkanı buldu. Böylece sınavlı okullara yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 53 arttı.

- Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 92'si ilk 3 tercihinden birine yerleşti

Sınavsız yerel yerleştirmede 2019'da öğrencilerin ilk 3 tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91 iken, 2020'de bu oran yüzde 92'ye yükseldi.

Bu yıl öğrenci sayısında 2019'a göre yaklaşık 500 binlik artış olması kamuoyunda süreçle ilgili kaygıları artırmıştı. Bu kapsamda, öğrenci sayısındaki 500 binlik artışa rağmen sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yüzde 92'sinin ilk 3 tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşmeleri, MEB'in süreci yönetmedeki başarısını ortaya koydu.

Diğer taraftan sınavsız yerleştirmede öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Böylece sınavsız yerleşen öğrencilerin yaklaşık yarısı birinci tercihlerindeki liselere yerleşme imkanı buldu.

Öğrencilerin iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il veya ilçe komisyonları tarafından yerleştirme ve nakil hakkı olduğu da dikkate alındığında bu durum, öğrencilerin neredeyse tamamının sınavsız bir şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceklerini gösteriyor.

- Öğrencilerin yüzde 99'u ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine girdi

Anadolu liselerine geçen yıl giren öğrencilerin yüzde 99'u ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşirken, 2020'de de bu oran değişmedi ve bu liselere yerleşen öğrencilerin yüzde 99'u yine ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine girme imkanı buldu.

Geçen yıl Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 87'si ilk 3 tercihlerinde yer alan bir Anadolu imam hatip lisesine yerleşirken, 2020'de bu oran yüzde 87,26'ya yükseldi.

Bu kapsamda en büyük iyileşme mesleki eğitimde sağlandı. Geçen yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79'u ilk 3 tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine girmeye hak kazanırken, 2020'de bu oran yüzde 82'ye yükseldi.

- Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı yüzde 40 arttı

MEB son 2 yılda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar atmış ve çok sayıda projeyi hayata geçirmişti. Bu adımlar meslek liselerine ilgiyi artırdı, mesleki ve teknik eğitim daha cazip hale geldi.

Geçen yıl sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerine 23 bin 775 öğrenci yerleşirken, 2020'de bu sayı yüzde 64 artarak 39 bin 13'e yükseldi. Diğer taraftan, bu yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerine sınavlı ve sınavsız yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Bu sonuçlar, atılan adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu.

- Yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısı arttı

MEB başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmelerini sağlamak için Ankara'da ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul'da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurmuştu. Her iki okul geçen yıl yüzde 1'lik dilimden öğrenci almıştı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1'lik dilimden öğrenci yerleşmişti.

Bu sene her iki okul da yüzde 1'lik dilimden öğrenci almaya devam ederken bu okullara İstanbul'da yeni bir okul daha eklendi.

İstanbul'da ilk kez öğrenci alan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yüzde 0,47'lik öğrenci diliminden öğrenci aldı.

Diğer taraftan MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB, İSO, İTO ve İTÜ arasında iş birliği kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.

LGS LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos'ta yapılacak, sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 24 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.