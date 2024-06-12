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        Haberler Bilgi Yaşam LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sonuçları için MEB tarih verdi! LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

        LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları için MEB tarih verdi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sonuçları açıklanacak. Merkezi sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr adresinde sorgulanacak. İyi bir lisede eğitim görmenin hayalini kuran öğrenciler sabırsızlıkla LGS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2024 Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:08 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:47
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        • 1

          LGS sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı uygulandı. Merkezi sınav sonuçları için gözler MEB’e çevrildi. Beklenen tarih açıklaması geldi. Peki 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Merkezi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

          LİSE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

          Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

        • 3

          SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

          Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

          • Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
          • Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
          • Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

          ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

          • Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
          • Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
          • Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
          • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

          ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

          • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

          ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

        • 4
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