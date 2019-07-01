01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, satrançla ilgilenen birçok sporcunun Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüksek puan aldığını belirterek, "Sporcularımızın eğitimdeki başarısı hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımız hedeflediği liseleri kazanma şansı elde ederken bir yandan da burslu okuma şansı yakaladılar. Bu başarının Türkiye’nin dört bir yanına yayılması da bizi ayrıca memnun etti." ifadelerini kullandı.
"SATRANCIN GELİŞİME YÜZDE 100 KATKISI VAR"
AA'nın haberine göre; LGS Türkiye birincilerinden Mert Coşkun, "Satranca ara verdiğimde sınav notlarım düşüyordu. Tekrar satranç oynamaya başladığımda ise sınav notlarımın ve derslere olan dikkatimin yükseldiğini fark ettim. Satrancın dikkate büyük etkisi var. Satranç sporu ile ilgilenen tüm arkadaşlarım LGS ’de güzel sonuçlar yaptılar. Rakiplerine üstünlük sağladılar." dedi.
"SATRANCI BIRAKMADIM"
LGS Türkiye birincilerinden Büşra Gün, satrancın eğitimde kendisine olumlu yönde katkı sağladığını belirterek, "Satranç sayesinde daha hızlı düşünme, soruları daha çabuk yanıtlama gibi kazanımlar elde ettim. Bana olumlu yönde katkı sağladı. Satranç çok eğlenceli ve eğitime de katkı sağlıyor. O yüzden öğrenci arkadaşlarıma satranç oynamalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
“ÇALIŞMALARIMI BİR PLAN DAHİLİNDE YAPTIM"
LGS Türkiye birincilerinden satranç sporcusu İbrahim Halil Yıldırım, sınav sürecinde tüm çalışmalarını bir plan dahilinde gerçekleştirdiğini söyledi.
Dersi derste dinleyip, ödevleri zamanında yaptığını ve hiçbir zaman abartarak çalışmadığına değinen İbrahim, şunları kaydetti: "Bütün çalışmalarım planlıydı. Sonunda başarılı oldum. Amerikan Robert Koleji burslu olarak, Galatasaray Lisesini veya İstanbul Erkek Lisesini hedefliyorum. Satranç dikkatimin artmasını, analitik düşünmemi sağladı. Yorum gücümü arttırdı, planlı çalışmamı sağladı. Öğrencilerin satranç oynamalarını tavsiye ediyorum. Satranç sabretmeyi ve her şeyin bir anda olmayacağını, çalışarak başarılı olunabileceğini öğretiyor. Bundan sonraki yıllarda sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem, yoruma dayalı sorular çözmeye öncelik versinler."
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara’dan Baran Kılıç ve İbrahim Halil Yıldırım, Aydın'dan Kerem Tunçbilek, Bursa'dan Çağla Engin, Denizli'den Nehir Tokat, Elazığ'dan Hüseyin Tekdemir ve Baran Kaçar, İstanbul’dan Ahmet Doruk Koçer ve Oğuz Kağan Aydın, İzmir'den Ediz Aldoğan, Malatya’dan Mert Coşkun, Nevşehir’den Gökay Nuray, Niğde’den Büşra Gün, Ordu'dan Mehmet Metehan Kır, Samsun'dan Ata Saydam ve İdil Belkıs İğde ve Yalova’dan Ege Yiğit Köksal tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliğini paylaştı. Ayrıca Bursa'dan Safiye Öykü İnce, Kırıkkale'den Berrak Gündüz, Konya'dan Avni Oflaz ve Kerem Bilge Gedik, Niğde'den Nida Yılmazcan ve Enfal Tufan ise sadece bir ya da birkaç yanlış yanıt ile tam puana yakın bir derece aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!