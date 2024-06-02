LGS sınav yorumları ile sorular nasıldı? İşte, sosyal medyadan LGS soru yorumları
LGS soru yorumları Liseler Geçiş Sistemi (2024-LGS) sınav gününde gündemdeki yerini aldı. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu merkezi sınavda adaylar hayallerini gerçeğe dönüştürmek için LGS soruları karşısında ter döktü. Öğrenciler, sosyal medyada paylaşılacak LGS sınav yorumları ile diğer katılımcıların LGS sorularını zor mu, kolay mı bulduğunu öğrenebiliyor. İşte, sınavın ardından sosyal medyadan gelen LGS soru yorumları haberimizde...
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü düzenlendi. İki oturumda düzenlenen sınavda ilk olarak sözel oturum yapıldı. 11.30'da başlayan ikinci oturumun da sona ermesiyle "LGS soruları zor muydu kolay mıydı?" soruları gündeme geldi. LGS soru yorumları ise sınavın ardından yanıt buldu. İşte LGS sınav soru yorumları ile ilgili detaylar...
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2024 LGS SORU YORUMLARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ilk oturumu 09.30'da başladı ve 75 dakika sürdü.
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2024 LGS SORULARI NASILDI?
İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve öğrencilere 40 sayısal sorusu için 80 dakika verildi. LGS, 12.50 itibarıyla sona ermesinin ardından öğrenciler, veliler öğretmenler sosyal medya üzerinden soru yorumlarını paylaştı. İşte, LGS soru yorumları...
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LGS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Sınavdan çıkan öğrenciler sınava ilişkin yorumlarını paylaşmaya başladı. Sınava ilişkin genel kanı ise LGS sorularının kolay olduğu yönünde oldu.
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