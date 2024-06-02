Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü düzenlendi. İki oturumda düzenlenen sınavda ilk olarak sözel oturum yapıldı. 11.30'da başlayan ikinci oturumun da sona ermesiyle "LGS soruları zor muydu kolay mıydı?" soruları gündeme geldi. LGS soru yorumları ise sınavın ardından yanıt buldu. İşte LGS sınav soru yorumları ile ilgili detaylar...