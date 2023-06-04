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LGS SINAVI SORU YORUMLARI: 2023 LGS yorumları ile sınav nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı?

LGS sınav yorumları ile sorular nasıldı? Sosyal medyadan LGS soru yorumları burada olacak

Liseler Geçiş Sistemi (2023-LGS) sınavı bugün yurt genelinde yapılıyor. Öğrenciler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için LGS soruları karşısında ter döküyor. Sınav günü LGS soru yorumları da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Adaylar, sosyal medyada paylaşılacak LGS sınav yorumları ile diğer katılımcıların LGS soruları hakkındaki düşüncelerini öğrenebilecek. Sınavın ardından sosyal medyadan LGS soru yorumları sizlerle paylaşılacak.

Giriş: 04.06.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. İki oturumda düzenlenen sınavda ilk olarak sözel oturum yapıldı. 11.30'da başlayan sayısal oturum da 12.50 itibarıyla bitecek ve LGS sınavı sona erecek. Bu noktada, "LGS soruları zor muydu kolay mıydı?" sorusun da sınavın ardından yanıt bulacak. İşte LGS sınav soru yorumları ile ilgili detaylar...

  • 2023 LGS SORU YORUMLARI

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü uygulanacak. Sınavın ilk oturumu 09.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek.

    Sınavın ardından sosyal medyadan LGS soru yorumları  burada olacak.

  • CEVAP ANAHTARI, SINAV SONRASINDA YAYIMLANACAK

    Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

    Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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