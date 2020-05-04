LGS ertelenecek mi? LGS ne zaman? sorusu sınava hazırlanan ve istediği iyi bir liseye gitme hayali kuran 8. sınıf öğrencileri ve velilerinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha önce pek çok sınav ertelendi ve okullar kapatılarak eğitim uzaktan eğitime dönüştürüldü. 2020 LGS'ye sayılı gün kala, sınavın ertelenmesi ile ilgili iddialar gündeme geldi. LGS tarihi ile ilgili son karar ise bugünkü kabine toplantısında verilecek. İşte LGS sınavına dair detaylar...

LGS NE ZAMAN? 2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 sınav takviminde LGS sınav tarihini 7 Haziran 2020 olarak belirledi.

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Geçen hafta basın açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 2020 LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği yönünde gelen sorulara, "LGS hafta başı belli olacak" diyerek, henüz bir karara bağlanmadığını belirtti.

LGS TARİHİ İÇİN KABİNE TOPLANTISINDAN KARAR ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda koronavirüs tedbirleri ve son durum değerlendirilecek. Toplantıda masadaki bir diğer konu da LGS sınav tarihi olacak. Kabine toplantısı saat 15.00'de başlayacak. Toplantı sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE 1000 SORULUK İKİNCİ DESTEK PAKETİ

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı.

1000 soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketi de öğrencilerin erişimine açıldı. Böylece şu ana kadar toplam 1516 sorudan oluşan soru destek paketi LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu.

Çalışma Soruları Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebiliyor.

Bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin içinde bulunulan süreçten etkilenmeden hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz" dedi.

Bakan Selçuk şöyle devam etti: "Bugüne kadar 1516 sorudan oluşan destek paketini öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunmuş olduk. Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özelikle bu pakette Adana, Amasya, Aydın, Denizli, Erzurum, Edirne, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Rize Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladılar. Bu süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, katkı sağlayan ölçme değerlendirme merkezlerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum."