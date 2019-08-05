Herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler, MEB'in yayımladığı boş kontenjanlar ve taban puanlara göre LGS nakil başvurusu yaptı.

Başvuru işlemini tamamlayan öğrenciler, LGS nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2019 LGS kılavuzunda nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih de yer alıyor.

Peki nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas birinci LGS nakil sonuçları 5 Ağustos'ta (bugün) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak.

LGS NAKİLLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3'er tercih yapılabilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NASIL SORGULANIR?

E okul sistemi bugün başlayan LGS nakil başvuruları için öğrenci ve veliler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ayrıca MEB'in yayımladığı LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar da e okul üzerinden öğreniliyor. Boş kontenjanlar ile taban puanlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI, 22 TEMMUZ 2019 TARİHLİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YEREL YERLEŞTİRME 22 TEMMUZ 2019 TARİHLİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE, TERCİHE YERLEŞEN EN SON ÖĞRENCİNİN YERLEŞTİRİLME TABAN BİLGİLERİ VE TERCİH BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ