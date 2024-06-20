LGS hangi yıl başladı? Liselere Geçiş Sistemi nedir?

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen LGS, ortaokul öğrencilerinin hangi liseye geçiş yapacağı konusunda yüksek öneme sahiptir. Her yıl milyonlarca öğrencinin kendisi için büyük hazırlık yaptığı sınav, birçok velinin ve öğrencinin araştırma konusudur. Peki LGS hangi yıl başladı? İşte sınav ile ilgili tüm merak ettikleriniz…

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ NEDİR?

İstisnasız her yıl velilerin ve öğrencilerin merak ettiği konuların başında olan LGS’nin açılımı “Liselere Geçiş Sistemi” olarak tanımlanır. “Liselere Geçiş Sistemi nedir?” sorusunun bir diğer yanıtı ise “Liselere Geçiş Sınavı” şeklindedir.

LGS adıyla bilinen Liseye Giriş Sınavı, daha önceki TEOG sınavının yerine geçmesiyle bilinir. TIMSS ve PISA sorularının esas alındığı LGS, beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçer. Liseye Giriş Sınavı’na göre bir puan alan öğrenci, aldığı puana göre Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi okullara yerleştirilir. LGS Sınavı sonucunda herhangi bir başarı eşiğine gelmemiş öğrenciler için ise farklı bir alternatif sunulur. Söz konusu öğrenciler, adrese dayalı okul seçiminde bulunma hakkına sahiptir. Merkezi sınavla öğrenci almayan okullar, LGS ile başarı eşiğine ulaşmamış öğrencilerin tercihi olabilir. Ek olarak bu sınava giriş zorunlu değildir.

LGS HANGİ YIL BAŞLADI? Peki LGS hangi yıl başladı? Liselere Geçiş Sistemi, ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017- 2018 yıllarında uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu yılları kapsayan eğitim öğretim döneminde uygulamaya koyulan sınav, günümüzde hâlâ liseye geçiş sınavı olarak kullanılır. LGS sonucunda ortaokul öğrencilerinin kazandığı sınavın puanı tercihlerde %70 oranda etkilidir. Geri kalan %30’luk kısım ise diploma notundan alınır. Bu oranlar üzerinden Liseye Geçiş Puanı hesaplanır. Öğrenciler, ellerindeki puan ile tercih yapar ve okuyacakları liseyi belirlemeye çalışırlar.

Sonuçlara göre ilk tercih ve yerleştirme dönemi başlar. Sonraki dönem ise ikinci dönemdir. Bu süreçte ek yerleştirme ve nakil işlemleri söz konusu olur. Ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlar, yerleşemeyen öğrenciler tarafından değerlendirilir. Yerleştirme sonrasında özel okul tercihi yapan öğrenciler de olduğundan bazı kontenjanların açılması olasıdır. Açılan kontenjanlar dâhilinde öğrenciler için ek yerleştirme ve nakil imkânı sunulur. LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Liselere Geçiş Sistemi’ne başvuru yapmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihi genel olarak nisan ve mayıs aylarıdır. Merkezi olarak bakanlık tarafından yapılan başvurular sonucunda sınava giriş yerleri ilan edilir. Giriş yerleri, mayıs ayında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulur. LGS için başvuru uygulamaları, elektronik ortamlarda yapılır. Bu nedenle bilgileri güncel olmayan öğrencilerin kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne söz konusu değişikliği bildirmeleri gerekir. Okullara ait müdürlükler, söz konusu öğrencinin bilgilerini kontrol eder. Bu bilgiler; MERNİS- nüfus kayıtları, fotoğraf, muafiyet durumları, zorunlu yabancı dil, denklik kaydı ve sınav tedbir hizmeti. Başvuru tarihinin sonuna kadar güncelleme işlemleri tamamlanır.

LGS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR? Söz konusu sınava girecek öğrenciler, genel olarak ortaöğretim 8. sınıf öğrencileridir. Ortaokul son sınıf olarak bilinen 8. sınıfın tamamlanmasıyla öğrencilerin Liseye Giriş Sınavı’na girmeye hak kazanması söz konusu olur. Gerçekleşen sınav neticesinde öğrencinin puanı belirlenir ve hangi okula gireceği gündeme gelir. LGS sınavına girecek öğrencinin mutlaka örgün öğretim kurumunda kayıtlı olması ve söz konusu kurum çatısında okuması şartları aranır. Zira örgün öğretim mecburidir ve bu da LGS sınavına her yıl milyonlarca öğrencinin girmesi anlamına gelir.

LGS NASIL UYGULANIR? Altı temel ders için tek günde iki oturum hâlinde sınav uygulanır. Temel dersler; Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’dir. Liseye Giriş Sınavı, 8. sınıf öğretim programlarının esası alınarak hazırlanan bir sınavdır. Sınavın gerçekleştiği günün sabah oturumunda sözel bölümde 50, sayısal bölümde 40 soru sorulur. Toplam soru sayısı ise 90’dır. Diğer bilgiler;

Sınavın ilk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30 saatlerinde başlatılır.

Sözel derslerde soru başına 1,5 dakika verilir.

Sayısal derslerde ise bu süre 2 dakikadır.

LGS’nin sözel bölümü 50 sorudur ve toplam süre 75 dakikadır.

Sayısal bölüm ise 40 sorudan oluşur. Süresi ise 80 dakikadır.

LGS sınavında 1 yanlış ⅓ net kaybına neden olur.

LGS’nin farklı bir mazeret sınavı yoktur.

Sorular, bir önceki sistem olan TEOG’a göre daha seçici niteliktedir.

Öğrencilerin genel kanaatine göre LGS sınavı çok daha zor bulunmuştur. LGS SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR Başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin sınava girmesi.

Öğrencinin bir başka öğrenciden ya da herhangi bir dokümandan kopya çektiğinin tespit edilmesi, aynı şekilde öğrencinin başkasına kopya vermesi.

Cevap kâğıdının eksik çıkması, zarar görmüş durumda olması, dönüş zarfından çıkmaması.

Geçerli kimlik belgesinin sunulmaması.

Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek karamalar. Optik koruyucuların bu karamalar nedeniyle cevap kâğıdını okuyamaması.

Başka bir öğrencinin sınav evrakının kullanılması ya da öğrencinin bir başka öğrencinin sınavına girmeye yeltenmesi.

Öğrenci tarafından sınav evrakına verilen zarar. Cevap kâğıdı ya soru kitapçığının yırtılması, teslim edilmemesi ya da benzeri durumlar. Buna karşılık Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Yönergesi’nde belirtilen sınav kurallarını ihlal eden maddeye göre öğrenciye tutanak hazırlanır ve sınavı iptal edilir.

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