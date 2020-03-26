LGS ertelendi mi? LGS 2020 sınavı ne zaman? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

LGS ERTELENDİ Mİ?

25 Mart tarihinde yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların ertelenmesine yönelik de açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, üniversiteye ve liselere giriş sınavlarının (LGS) ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna şu yanıtı vermişti.

"Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz, çocukların psikolojisi açısından. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır."

LGS NE ZAMAN 2020

MEB 2019-2020 sınav takviminde LGS sınav takvimini 7 Haziran 2020 olarak belirledi.