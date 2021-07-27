Son dakika: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından hayal ettiği lisye yerleşemeyen öğrenciler lise boş kontenjan taban puanlarını merak edip araştırıyor. Nihayet Milli Eğitim bakanlığı MEB tarafından lise boş kontenjanları ve LGS ek tercih taban puanları da yayınlandı.

Öğrenciler e-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) üzerinden lise boş kontenjan ve 2021 LGS ek tercih taban puanlarını öğrenebilecekler.

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LGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

MEB NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021