LGS boş kontenjan sorgulama 2023: MEB ile LGS boş kalan kontenjanlar ve taban puanları
LGS boş kontenjanları araştırması 31 Temmuz itibarıyla açıklanan 1. nakil sonuçlarının ardından hız kazandı. Hiçbir liseye yerleşemeyen ya da istediği okulu kazanamayan öğrenciler 2. nakil sürecine giriyor. 3. tercihlerin öncesinde MEB, LGS boş kalan kontenjanları açıkladı. İşte, MEB ile LGS boş kalan kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler hakkında bilgiler...
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Lise 1. nakil sonuçlarının açıklanamsının ardından LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırması hız kazandı. MEB, LGS boş kalan kontenjanları ve taban puanlarını paylaştı. İşte, 2023 2023 LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları ile ilgili detaylar...
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LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS taban puanları ve boş kalan kontenjanları açıkladı. Aşağıdaki linke tıklayarak LGS boş kontenjanları sorgulayabilirsiniz.
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ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.
Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;
Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.
Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.
Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.
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Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.
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NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
İkinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.
08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.