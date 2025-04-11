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        Haberler Bilgi Gündem LGS başvurularında son günler! 2025 LGS başvuru tarihleri nedir, sınav ne zaman, sınavda kaç soru sorulacak sınav kaç dakika olacak?

        2025 LGS başvurularında son günlere girildi! LGS sınavı ne zaman, kaç soru sorulacak?

        2 Nisan'da başlayan 2025 LGS başvuru sürecinde son günlere girildi. İki oturumda yapılacak sınav, milyonlarca öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. E-okul üzerinden alınan başvurular, okul müdürlükleri tarafından onaylanacak ve ardından 4 Haziran günü sınav giriş belgeleri öğrencilere teslim edilecek. Sınav sonuçları ise 11 Temmuz'da ilan edilecek. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak, öğrencilere kaç soru için kaç dakika verilecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 16:00 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:00
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        • 1

          LGS başvurularında son günlere girildi. Haziran ayında iki oturum şeklinde yapılacak merkezi sınav başvuruları e-okul üzerinden ve ücretsiz bir şekilde alınıyor. Sınavla ilgili merak edilen tüm tarihler sınav kılavuzunda yayınlanırken, sınav konuları ve soru sayıları gibi detaylar araştırılıyor. İşte, 2025 LGS başvuru tarihi, sınav zamanı ve konuları...

        • 2

          2025 LGS NE ZAMAN?

          Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum olarak uygulanacak.

        • 3

          2025 LGS OTURUM SAATLERİ VE KONULARI NEDİR?

          15 Haziran'da yapılacak sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

          Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

        • 4

          2025 LGS BAŞVURU TARİHLERİ

          2 Nisan'da başlayan LGS başvuruları, 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak. Katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortamdan ücretsiz yapabilecek.

          Öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik edecek okul müdürlükleri, öğrencilerin sınav başvurularını 17 Nisan saat 17.00'ye kadar onaylayacak.

          2025 LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

          Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

        • 6

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        • 7

          LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        • 8

          LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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