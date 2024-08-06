Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonu devam ediyor. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Herhangi bir liseye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise 3. nakil sürecini beklemeye koyuldu. Bu noktada tüm gözler boş kalan kontenjanlara çevrildi. ‘’LGS 3. nakil başvuruları başladı mı?’’ sorusu öğrenciler ve velilerinin gündemindeki yerini aldı. Peki MEB 2024 LGS lise 3. nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?