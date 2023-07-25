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        Haberler Gündem LGS 2. TERCİH TARİHLERİ | MEB e-okul LGS 2. tercih tarihleri ile lise ek tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

        LGS nakil tarihleri belli oldu! Peki LGS 2. tercihleri ne zaman?

        LGS birinci tercih yerleştirme sonuçlarında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. yerleştirme tarihlerini bekleyecek. Lise tercih takvimi ve kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden yayınlanırken LGS 2. tercih tarihleri de belli oldu. İşte LGS 2. tercih tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 19:26
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        • 1

          Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen LGS sınavı tercih sonuçları açıklandı. Okul ve sınav puanları ile bir okula yerleşemeyen öğrencilerin gözü LGS 2. tercih tarihlerine çevrildi. MEB tarafından yayınlanan takvime göre LGS 2. tercih işlemleri 24 - 28 Temmuz günleri arasında gerçekleştirilecek ve 1. nakil sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak. İşte LGS 2. tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapıldı.

        • 3

          LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

          Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz Pazartesi yani bugün MEB sonuç sayfası üzerinden açıklandı.

          LGS TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

        • 4

          LGS EK TERCİH 1. VE 2. NAKİL TARİHLERİ

          Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

          Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

          Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31-04 Ağustos 2023

          Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

        • 5

          LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ

          Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

          LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihleri içerisinde yapacak.

          Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

        • 6

          LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi henüz paylaşılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde LGS boş kontenjanları ve taban puanlarını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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