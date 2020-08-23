LGS 2. nakil sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Cuma günü sona eren 2. nakil tercih işlemlerinin ardından istediği liseye gitmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. MEB'in açıkladığı takvime göre LGS 2. nakil tercih sonuçları işte bu tarihte açıklanacak...

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

LGS 2. nakil tercih sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

2. NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS 2. nakil sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar e-Okul adresine giriş yaparak nakil sonuçlarını öğrenebilecek. Pazartesi günü e-Okul şifreniz ile sonuçlarınızı öğrenebileceksiniz.