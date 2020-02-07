lezzetli ve çeşitli kurabiye tarifleri..

07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
KURABİYE YAPIMINDA PÜF NOKTALAR
Kurabiye yapımına hamurla başlandığına göre ilk olarak o kısımdaki püf noktalardan söz edelim. Hamurun çok iyi yoğurulması ve malzemelerin tam olarak birbirine karışması gerekir. Kabaran bir kurabiye yapmak istiyorsanız kabartma tozunu en son eklemelisiniz. Tuzlu kurabiye yaparken uzun ömürlü olması için yumurta kullanmayıp doğru oranda sirke kullanmalısınız. Böylece hem ağızda dağılır hem de bayatlamadan günlerce dayanabilir. Tatlı kurabiye yaparken yağ ve şeker oranı çok önemlidir. Kısaca kurabiyenin en önemli püf noktaları iyi yoğrulmuş bir hamur ve birkaç farklı malzeme kullanmaktan geçer...
MAHLEPLİ KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
200 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Nasıl yapılır?
3 su bardağı kadar unu bir kaba alın ve ortasını açın. Tereyağı, sıvıyağ ve yoğurdu unun ortasında karıştırın. Geri kalan malzemeyi de ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Yaklaşık 15 dakika yoğurmalısınız. Kurabiye yaparken kulak memesi kıvamında hamur elde etmek gerekir. Hazırlanan hamuru en az 30 dakika dinlendirin. Sonra kurabiye kalıbı ile şekil vererek yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Üzerine beyaz susam atın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Kurabiyelerin üzeri kızarınca fırını kapatın. Kurabiyelerinizi soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis edebilir ya da bir kavanozda saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...
MOZAİK KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
200 gram tereyağı
1,5 su bardağı toz şeker
1 yumurta
1 yumurtanın sarısı
1 tatlı kaşığı vanilya esansı
2 çorba kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Bir çimdik
2 su bardağı un
Nasıl yapılır?
Tereyağı ve toz şekeri geniş bir kapta karıştırın. Yumurta, yumurta sarısı ve vanilyayı ilave edip 2-3 dakika daha çırpın. Karışımı ikiye bölün bir tarafa un, kabartma tozunun yarısını diğer tarafa un, kakao, kabartma tozu ekleyip yoğurun. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurların üzerini streç filmle sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurları kurabiye yapımına başlamak için tekrar yoğurun. Her iki hamurdan da cevizden daha ufak olacak parçalar kopartıp yuvarlayın. Yuvarlakları üst üste koyarak elinizle hafif bastırın. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Kurabiyeler soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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