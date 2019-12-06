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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Leyla Tanlar, önceki gün annesi Meral Tanlar ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Gazetecileri karşısında görünce panikleyen Tanlar, her şeyin yolunda gittiğini ve yeni yayınlanan dizisi için çok güzel tepkiler aldığını belirtti. Oyuncu, acelesi olduğunu belirterek gazetecilerden müsaade istedi ve annesi Meral Tanlar ile birlikte evinin yolunu tuttu.