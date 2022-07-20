"EVLİLİK İŞİNİ HALLETTİK!"

Güzel oyuncu, "Onu da açıklayayım. Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde zaten evlilik teklifini almıştım. Araya pandemi girdi ve çok uzadı. İnsanların çok gözüne sokmak istemedik. Büyük bir düğün benim için çok da önemli değil zaten" diyerek evlendiğini ilan etti.