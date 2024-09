Leyla Brittan’ın ilk kitabı Ros Demir Is Not the One, ABD’de okurla buluşuyor

Leyla Brittan’ın kaleme aldığı Ros Demir Is Not the One, 1 Ekim’de ABD’de okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Açık sözlü bir anti-kahramanın başrolde olduğu, tam bir romantik komedi sayılmayan Romeo ve Juliet uyarlamasıyla karşımıza çıkan Brittan, Ros karakteriyle çok kültürlü kimlik ve kadınlar arasındaki arkadaşlıkların karmaşıklıklarını zekice diyaloglarla ele alıyor.

1 Ekim itibariyle raflarda olacak kitabın yazarı Brittan, ABD’de ‘Genç Yetişkin Türü’nde kitabı yayımlanan ilk Türk-Amerikan yazarlardan biri olacak.

19 Eylül Perşembe günü Robet Koleji'nde gerçekleşecek konferans için İstanbul'da olacak Leyla Brittan, ekim ayında ise ABD'de kitap turuna çıkacak. ROS DEMİR IS NOT THE ONE KİTABININ KONUSU 16 yaşındaki Ros, kararlı ve ne istediğini bilen bir kız. İstediği bir şey olduğunda, onu elde etmek için ne gerekiyorsa yapan biri. Ancak hakkında dolaşan bir dedikodu, Ros'un hak ettiği itibara ulaşmasını engellemiştir. Yıllardır büyük geri dönüşünü planlayan Ros'un şimdi tek bir şeye ihtiyacı vardır: Lise üçüncü sınıftaki Homecoming balosunda koluna takacağı yakışıklı ve hayranlıkla kendisine bakan bir erkek. Yazın Pine Bay tatil köyünde yeni sınıf arkadaşı Aydın ile tanışınca, aradığı kişiyi bulduğunu düşünür.

Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Ros'un planı, sahip olduğu tek arkadaşını, saf ve affedici Eleanor'u incitince işler karışır. Bu, daha önce de olmuştur. Ros'un bulunduğu yerlerde işler genelde karışır ve çevresindeki kırık kalpleri görmezden gelmesi giderek zorlaşmaktadır. Dahası, Ros ve Aydın'ın birbirine uygun olmadıkları da iyice belirginleşir. Peki, herkesin mutsuz olduğu bir plan ne kadar iyi olabilir? Ros Demir Is Not the One, cesur ve açık sözlü bir anti-kahramanın başrolde olduğu, tam bir romantik komedi sayılmayan Türk-Amerikalı bir Romeo ve Juliet uyarlaması. Çok kültürlü kimlik ve kadınlar arasındaki arkadaşlıkların karmaşıklıklarını zekice diyaloglarla ele alan kitap, Ros'un ilk hatasından alışılmadık mutlu sonuna kadar ilginç bir yolculuk sunuyor.

LEYLA BRITTAN HAKKINDA... Annesi Türk babası ise ABD'li olan Leyla Brittan, Ros Demir Is Not the One adlı genç yetişkin romanının yazarı. Aslen New York, Chappaqua'da dünyaya gelen Brittan, 2019 yılında Harvard Üniversitesi'nden İngiliz Dili ve Edebiyatı dalında lisans derecesi ve Bilgisayar Bilimleri alanında yan dal ile mezun oldu. 2023 yılında Wyoming Üniversitesi'nden Yaratıcı Yazarlık alanında MFA (Master of Fine Arts) derecesi aldı. Kısa öyküleri Pigeon Pages, 5x5 ve The Harvard Advocate gibi dergilerde yayımlandı ve En İyi Amerikan Kısa Hikayeleri için aday gösterildi.

Tin House, Harvard Üniversitesi, UVA Genç Yazarlar Atölyesi ve Iowa Genç Yazarlar Stüdyosu gibi prestijli programlarda kurgu yazarlığı, senaryo yazarlığı, oyun yazarlığı ve gazetecilik atölyelerine katıldı. Ayrıca oyuncu ve şarkıcı olan Leyla, Harvard’da caz akapella grubu The Radcliffe Pitches ile uluslararası turneye çıktı ve son olarak Relative Theatrics'in Black Sky ve Arsonist adlı prodüksiyonlarında sahne aldı.