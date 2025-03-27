Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan İddiayla başladı, iddiayla bitti: Lewis Hamilton ile Sofia Vergara aşkı kısa sürdü - magazin haberleri

        İddiayla başladı, iddiayla bitti: Lewis Hamilton ile Sofia Vergara aşkı kısa sürdü

        Oyuncu Sofia Vergara ile Formula 1'in şampiyon yarışçısı Lewis Hamilton'ın iki aylık birlikteliğin ardından ilişkilerini bitirdiği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşkları sadece iki ay sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton ile 'Modern Family' dizisiyle tanınan oyuncu Sofia Vergara'nın ilişkisinin bittiği iddia edildi. İkilinin ocak ayında New York'ta öğle yemeği yerken görüntülenmesinin ardından aşk dedikodusu yayılmaya başlamıştı.

        İngiliz basını, ikiliye yakın kaynaklara dayanarak 52 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara'nın, 40 yaşındaki Lewis Hamilton'ı "mükemmel erkek arkadaş" olarak gördüğünü yazdı. Ancak ilişkinin bitmesinin sebebi, İngiliz yarış pilotunun Vergara'ya karşı ilgisinin azalmasıydı.

        İkilinin iki ay süren birlikteliğin ardından aralarındaki iletişimin azaldığı belirtilirken, kaynaklara göre çoğunlukla iletişime geçen taraf, Sofia Vergara oldu. Vergara, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikah masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello'ya Temmuz 2023'te boşanma davası açmıştı.

        Sofia Vergara ve eski eşi Joe Manganiello

        REKLAM

        İlk evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara; "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sofia Vergara
        #lewis hamilton
        #Ayrılık

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Habertürk Anasayfa