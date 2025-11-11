Lewandowski, Barcelona'dan ayrılıyor mu?
Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki yıldız santrfor, Barça'dan ayrılmaya yeşil ışık yaktı.
Sezon sonunda Barcelona'daki sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Katalan basınında çıkan 'Barcelona'da kalacak' şeklindeki haberlere karşın 37 yaşındaki Polonyalı yıldız, henüz kararını vermediğini söyledi.
"BU SORUNUN CEVABINI HALA BİLMİYORUM"
Polonya'nın Hollanda ile oynayacağı karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lewa, "Gelecek sezon Barcelona'da kalacak mıyım, cevabı hala bilmiyorum. Bu yüzden acelem yok, kendimle barışığım. Ve bu en önemli şey. Örneğin, kulüp şimdi benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap vermem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu da hissetmem gerekiyor. Artık sakinim, acelem yok ve şu anda başka bir şey beklemiyorum." ifadelerini kullandı.
BARCELONA KARİYERİ
Barcelona formasıyla geçtiğimiz hafta sonu La Liga'da Celta Vigo'ya karşı hat-trick yapan Robert Lewandowski bu sezon 9 maçta 7 gole ulaştı. Barcelona'da 159 maça çıkan Robert Lewandowski, 108 gol atarken 20 asist yaptı. Polonyalı futbolcu 3 senede 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve İspanya Kupası kazandı.
FENERBAHÇE'YLE ADI ANILIYOR
37 yaşındaki golcü oyuncunun ismi, Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılıyor.