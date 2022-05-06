"BUNU DA ZORLA SÖYLETTİNİZ!"

Ayrıca Özlem Öztürk Yüksel, çıkan haberlerde yaşının yanlış yazılmasına sitem etmişti. Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Öztürk, "Birtakım magazin sayfaları yaşımı '33' olarak değerlendirmişler. Onlara çok teşekkür ediyorum ancak gerçek yaşım; 40... Kadına yaşı sorulmaz ama bunu da zorla söylettiniz!" demişti.