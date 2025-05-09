Levent Yüksel'den 30'uncu yıla özel senfonik sürpriz

Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Levent Yüksel, kariyerinin 30'uncu yılına özel düzenlenen senfonik konser serisinin ilk canlı kaydı olan 'Medcezir (30'uncu Yıl Senfonik) – Live' ile müzikseverlerle yeniden buluştu.

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Sözleri Sezen Aksu’nun usta kaleminden çıkan, bestesi Levent Yüksel’e ait olan bu özel şarkı; senfonik düzenlemesiyle sanatçının müzikal serüvenine bir saygı duruşu niteliği taşırken, yakında yayımlanacak olan en sevilen şarkılarından oluşan 30. yıl senfonik konser albümünün de habercisi konumunda.

'Medcezir (30. Yıl Senfonik) – Live', LY Prodüksiyon & Avrupa Müzik iş birliğiyle tüm dijital platformlarda yayında!