Levent Şahin, Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve hakkında tedbir kararı olan teknik direktör Fatih Terim'in yerine toplantıya katılan Şahin, Göztepe karşılaşmasıyla ilgili, "Maçın ilk 15 dakikası istediğimiz gibi oldu ve istediğimiz sonucu aldık. Maalesef 2. golden 2 dakika sonra talihsiz bir gol yedik. Bu da rakibi oyuna ortak etti. Belli bir süre koruma içgüdüsüyle devam eden futbolcuların tecrübeleriyle oyunun hakimi olmaya başladık. Rakip de pozisyonlara girdi. Sonuçlandırmaları daha iyi yapsaydık skor daha farklı olabilirdi." diye konuştu.
Fatih Terim'in yedek kulübesinde olmamasının takımı nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Şahin, şunları kaydetti:
"Fatih hocanın olmayışı teknik ekip için çok büyük bir eksikliktir. Bunu net bir şekilde hissediyoruz. Hocamız, öyle bir insan ki her dokunuşu, her söylemi ve her hareketiyle yanımızda olduğunu gösteriyor. Fatih hocanın olmaması çok büyük bir eksik ama saha içinde ne yaptığını bilen, sorumluluğunun farkında olan, formanın hakkını vererek hocanın eksikliğini hissettirmeden mücadele eden çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Fikstür olarak birazcık zorlu bir sürece geçiyoruz. Ancak biz büyük takımız. Lig uzun bir maraton. Geride kalan 27 maç var. Burada 3 yıl önce başlayan bir serüven vardı. Hocamızın 'Nerede kalmıştık?' tweeti ile başlayan bir serüven. Yine kendi sahamızda Göztepe'yi 3-1 yenmiştik. Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter."
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao'nun dönüş süresinin sorulması üzerine Şahin, "Falcao ile 8 oyuncumuz eksik. Bizim için her oyuncu çok değerli. Dün itibarıyla takımla birlikte antrenmanın belli bölümüne başladı. Doktorlar daha sağlıklı bilgiyi verecektir." diyerek sözlerini tamamladı.
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