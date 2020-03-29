Dilan Çıtak Tatlıses’in müzisyen sevgilisi Levent Dörter, kötü haberi sosyal medyadan duyurdu.

Dörter, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı hastaneye yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duasıyla ayağa kalkacağım inşallah” dedi.

Müzisyen bugün de sosyal medya hesabından herkesi böyle uyardı:

“Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs.”

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