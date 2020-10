'Arıza'nın 'Fuat Ersoy'u Levent Can 0:00 / 0:00

SHOW TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi 'Arıza'da heyecanın limiti her bölümde daha da artıyor. Pazar günleri saat 20'de ekranlara yansıyan 'Arıza'nın bu haftaki bölümünde de izleyicileri, kendilerini yine yeni olaylar örgüsünün içinde bulacak. Dizide 'Fuat Ersoylu' karakterini canlandıran Levent Can, 13 sinema filmi, 11 TV dizisi ve birçok tiyatro oyunuyla edindiği zengin kariyerinin deneyimiyle izleyicileri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Can, Habertürk'e verdiği röportajda 'Arıza'nın neden özel bir yapım olduğunu "Bu projede de oyuncu kadrosu çok doğru ve güçlü isimlerle kuruldu. Bana da projeye evet demekten başka bir yol kalmadı" sözleriyle açıkladı

SHOW TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi 'Arıza', her bölümünde olduğu gibi bu akşam saat 20'de yayınlanacak yeni bölümüyle de izleyicilerini heyecan limiti yüksek olayların içine sürükleyecek. O3 Medya yapımı 'Arıza'yı Recai Karagöz yönetirken Ozan Aksungur senaryosunu yazıyor. Dizinin başrollerini ise Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül paylaşıyor.

'Arıza'da 'Fuat Ersoylu' karakterini canlandıran Levent Can, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptığı röportajda 'Arıza'nın neden özel bir yapım olduğunu anlattı.

'Arıza'nın hangi özellikleri, sizin bir teklifi kabul etmenize neden olan kriterlerle örtüştüğü için 'Ben bu işte varım' dediniz?

Yapımcısının ki daha önce de çok güzel bir iş olan 'Vatanım Sensin' dizisinde de beraber çalıştığımız O3 medyanın işi olması. Yönetmeninin çok beğenerek izlediğim ve çok başarılı bulduğum, başka işlerini biliyor olmam ve kendisiyle çalışmak istemem. Çünkü birlikte çalışmaktan keyif almayacağımı bildiğim yönetmenler de, oyuncular da oluyor. Bu projede de oyuncu kadrosu çok doğru ve güçlü isimlerle kuruldu. Bana da projeye evet demekten başka bir yol kalmadı.

'Arıza'yı yorumlayabilir, karakterinizi analiz edebilir misiniz?'

'Arıza' dizisi canından çok sevdiği kız kardeşini en mutlu gününde, düğününde bir cinayete kurban vermiş ama mahkeme tarafından gerçek katilin salıverilmesiyle kendi adaletini arayan sıradan bir taksi şoförünün ve yine kendi çaplarında adalet dağıtan, yer altı dünyasının ve onların hayatlarındaki insanların dünyalarının işlendiği çok büyük sürprizleri, ters köşeleri olan iddialı bir yapım bence. Benim canlandırdığım 'Fuat Ersoylu' karakteri büyük bir suç krallığını yöneten, gözünü güç, iktidar hırsı kaplamış ve bu iktidarın süre gelmesi için yapamayacağı hiçbir şeyi olmayan, hainliğin, ihanetin, kötülüğün timsali, tekinsiz bir adam.

İçinde bulunduğumuz zor günlerde sizi işinize, hayata bağlayan en önemli unsurlar nelerdir?

Çalışıyor, üretiyor olmak benim en büyük motivasyonum galiba.

Bu zor günler size nasıl bir öğreti kazandırdı?

Gerçek dostların değerini ve önemini bilmeyi, arkadaşlığın, samimiyetin kıymetini bilmeyi ve paylaşmanın mutluluğunu.

Geçtiğimiz aylarda önemli bir sağlık sorununun üstesinden geldiniz. O günden sonra yaşamınız ve hayata bakışınız ne ölçüde değişti?

Sağlığın ne kadar önemli olduğunu ve yaşımın artık 20'lerde olmadığını anlamamı, stresten, üzüntüden uzak dengeli bir yaşam gerektiğini anlamamı sağladı, ne değişti derseniz tüm bunlara farkındalığım ve dikkatim arttı.

O günden sonra neleri 'Kesin yapılacak', 'Kesin yapılmayacak' listesine aldınız?

Daha sakin, dingin bir hayat kesinlikle yapılacak olan ve bundan sonra sigara içmeye yeltenmek kesinlikle yapmayacak olduğum.