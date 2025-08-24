Habertürk
        Levante: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU

        Levante: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta konuk olduğu Levante'yi 3-2 mağlup etit.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 01:05 Güncelleme: 24.08.2025 - 01:05
        Barcelona'dan harika geri dönüş!
        İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Barcelona, Levante'ye konuk oldu.

        Ciudad de Valencia Stadyumu'ndaki mücadeleyi Barcelona 3-2'lik skorla kazandı.

        Karşılaşmada Levante, 15. dakikada Ivan Romero'nun attığı golle öne geçti. 45+7. dakikada penaltı kazanan Levante, Jose Morales'in vuruşuyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

        İkinci yarının 49. dakikasında Pedri, Barcelona adına farkı bire indirdi. 52. dakikada Ferran Torres'in golüyle skor eşitlendi.

        Mücadelenin 90+1. dakikasında Unai Elgezabal'ın kendi kalesine attığı golle Barcelona sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Barcelona, ikide iki yaparak puanını 6 yaptı. Levante, ise ligde oynadığı iki maçtan da mağlup ayrıldı.

        İspanya La Liiga'nın gelecek haftasında Barcelona, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Levante, Elche'ye konuk olacak.

