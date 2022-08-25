A Milli Basketbol Takımımız, 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yer almak için şimdi de Letonya'ya konuk oluyor. 2. turda I Grubu'nda ter döken milli takımımız, Letonya deplasmanında galibiyete odaklanmış durumda. Peki, Letonya Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?