Leroy Sane adaptasyon sürecini tamamladı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, adaptasyon sürecini tamamlayarak hem sahada hem de İstanbul'da yeni hayatına uyum sağladı. Alman yıldız, takım arkadaşları ve kulüp personeliyle güçlü bağlar kurarken, ailesinin aralık ayında Türkiye'ye taşınmasıyla tam anlamıyla yerleşmeye hazırlanıyor.
- 1
Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı Leroy Sane adaptasyon sürecini geride bıraktı.
- 2
Şimdiye kadar beklentilerin altında performans sergileyen Alman yıldız, Türkiye'de uzun süreli bir düzen de kurmak için adımlarını attı.
- 3
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir bölgeden ev tutan Sane, eşi ve çocuklarına da kısa süre içerisinde kavuşacak.
-
- 4
Şimdiye kadar Londra'da yaşayan ailesi, İngiltere'deki okul döneminin sona ermesiyle birlikte Aralık ayı gibi Türkiye'ye gelecek.
- 5
Leroy Sane'nin eşi ve çocukları, Bayern Münih döneminde dahi Almanya'da değil; İngiltere'de yaşıyordu.
- 6
Tüm takımla iyi ilişkileri bulunan Sane, Manchester City'den de tanıdığı İlkay Gündoğan dışında Barış Alper, Ismail Jakobs, Eren Elmalı gibi isimlerle yakın arkadaş olmuş durumda.
-
- 7
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki tüm personelin fotoğrafları ve isimlerinin bulunduğu bir envanter hazırlatan tecrübeli futbolcu, tüm çalışanların isimlerini ezberlemeye çalışıyor.
- 8
Masöründen tesis personeline kadar herkese ismiyle hitap etmek için çaba sarf eden ve büyük saygı duyan Alman yıldız İstanbul'a da adapte oldu.
- 9
Almanya'da Türk nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Gelsenkirchen'de büyüyen Sane, İstanbul'da şimdiye kadar hep Türk restoranlarına gitmeyi tercih etti.
-
- 10
Okan Buruk'tan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'ya kadar teknik heyet ve yönetimle de iyi ilişkiler kuran Sane'nin milli maç arasından sonra sisteme de adapte olması ve patlama yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.