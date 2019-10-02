Sosyal medyada paylaşılan vahşi doğa fotoğrafı, internette gündem oldu. Paylaşımın ilgi görmesinin nedeni ise fotoğrafta gizlenen bir leopar olmasıydı. Ancak internet kullanıcılarının büyük bir kısmı leoparı görebilmek için uzun uğraşlar verdi.

16 yaşındaki Bella Lack, geçtiğimiz günlerde takipçileriyle bir fotoğraf paylaştı.

Sosyal medyada 150 bin takipçisi bulunan Lack, "Biri bana bu kareyi göndererek fotoğraftaki leoparı bulmamı istedi. Fotoğrafın şaka olduğuna emindim, ta ki leoparı bulana kadar..." dedi.

Daha sonra da Hindistanlı vahşi doğa fotoğrafçısı Hemant Dabi’nin çektiği bu fotoğrafı paylaşarak takipçilerinden gizlenmiş olan leoparı bulmalarını istedi.

Sonuçlar ise şaşırtıcıydı. Çoğu internet kullanıcısı leoparı bulmakta zorluk yaşarken, bazıları da ilk bakışta leoparı gördü.

Leoparın bulunduğu nokta

Sosyal medya kullanıcıları leoparı bulabilmek için paylaşıma verilen yanıtlara baksa da Bella Lack, takipçilerini birbirlerine 'kopya' vermemeleri konusunda uyardı.

Leoparı fark edemeyen bir kullanıcı, "Leoparı bulamayınca gözlüğümü aramaya gittim, sonradan fark ettim ki gözlüğüm zaten gözümdeymiş" dedi.

GECE AVLANIYORLAR

Leoparlar, aslanlardan farklı olarak yalnız hayvanlardır ve aslanlarla rekabete girmemek için çoğunlukla geceleri avlanırlar. Jaguara benzetilse de daha küçük ve daha az kaslı canlılardır. Genellikle Afrika'nın güney bölgelerinde veya Asya, Pakistan ve Malezya'daki dağınık topluluklarda yaşarlar.