"TÜM DESTEĞİMİZ HAK EDİYORLAR"

Laurene Powell Jobs ile Amerika Gıda Fonu'nun kurucularından biri olan Leonardo DiCaprio, projeye destek verenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Onlar, ihtiyaç sahibi, savunmasız insanları beslemek için sarsılmaz taahhütleriyle hepimize ilham verdi. Tüm desteğimizi hak ediyorlar.