Leon Marchand, Michael Phelps'in rekorunu kırdı!
Erkekler 400 metre karışık stilde Fransız Leon Marchand, 4.02.50 ile Michael Phelps'in 2008 yılından bu yana elinde bulundurduğu dünya rekorunu kırmayı başardı
Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı.
Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.
Phelps, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 4:03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.