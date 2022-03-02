Beşiktaş ile son maçına Eylül 2020'de çıkan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, ESPN'e bir röportaj verdi ve uzun süredir devam eden suskunluğunu bozdu.

Yaklaşık 1.5 senedir takımdan ayrı çalışan Lens, "Beşiktaş benden ve maaşımdan kurtulmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Lens, "1.5 yıldır takımdan ayrı antrenman yapıyorum. 2 yıl önce durumum değişti. O dönemde takımdan çıkarıldım ve ayrı antrenman yapmaya başladım. Altı ay sonra İstanbul'da Fatih Karagümrük’e kiralandım ve sonra Beşiktaş’a geri döndüm. Ondan sonra ne yazık ki yaz ve geçen kış transfer dönemlerimde farklı bir takım ile anlaşamadım. Kimseye çamur atmak, kimseyi suçlamak istemiyorum. Beşiktaş’tan ayrıldığımda da atmayacağım. Ancak durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar" dedi.

"Sonuç olarak başka takımlarla birkaç kez görüşme oldu fakat anlaşmaya varılamadı" diyen 34 yaşındaki oyuncu, "Şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirim yapıp futbol oynamayı tercih ederim. Artık 34 yaşındayım. Şu an kişisel antrenörümle, antrenman yapıyorum. Hâlâ profesyonel bir futbolcuyum ama futbol oynayamıyorum. Tekrar futbol oynamayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sadece idman yaptığı için çok fazla zamanı olduğunu söyleyen Lens, gayrimenkul işleriyle daha fazla alakadar olabildiğini de sözlerine ekledi.

Hollandalı yıldız futbolcu Jeremain Lens 2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 36 maçta 5 gol, 17 asistlik performansıyla sezonun yıldızlarından biri olmuştu. Fikret Orman yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon öncesi Jeremain Lens'i almak için Sunderland'e 4 milyon Euro bonservis ödemişti.

Beşiktaş'ta 71'i ilk 11 olmak üzere 102 maça çıkan Lens, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.

Hollandalı oyuncu, kariyerinin en iyi dönemini 138 maçta 43 gol, 48 asiste imza attığı PSV Eindhoven'da geçirmişti.