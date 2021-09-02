"ALDATILDIM"

Leman Sam, eski eşi müzisyen Selim Sam tarafından aldatıldığını itiraf etti. Sam, "Ben evliyken kızların babası bir başkasıyla beraber oldu. Ben zaten boşanmak istiyordum. O istemiyordu. Çoklu bir hayat istiyordu belki. Sonra onu kandırdım. ‘Getir bana ben onu ikna ederim’ dedim. Geldi ikna da ettim. İyi bir kızcağız. Görüştük ettik. Sonra onlar ayrıldı. Boşanmadan önce yanıma geldi saçları kesilmiş. ‘Ne oldu Hülya’cığım’ dedim. ‘Kocan bak bana ne yaptı’ dedi. ‘Nereden benim kocam oluyor o senin kocan Hülya’cığım’ dedim. Sonra birlikte yaşamaya başladık." diye konuştu.