Leipzig - Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liepzig GS maçı ne zaman?

Galatasaray, ikinci yarı kamp çalışmaları kapsamında Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile bir hazırlık maçı yapacak. Galatasaray ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile 3-3'lük skorla ayrılmıştı. Peki, Leipzig - Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liepzig GS maçı ne zaman?

RB LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RB Leipzig ile Galatasaray arasında Red Bull Arena’da oynanacak müsabaka, bugün Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal henüz belli değil fakat, GSTV'nin hazırlık maçını canlı olarak yayınlayabileceği tahmin ediliyor.

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.