Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçındaki diğer maçta Leipzig, PSG'yi konuk etti.

Alman ekib, Christopher Nkunku ve penaltıdan Emil Forsberg ağları sarsmasıyla Paris Saint-Germain'i 2-1 yendi. Fransa ekibinin tek golünü Angel Di Maria kaydetti. Almanya temsilcisi, bu galibiyetin ardından 6 puan ve averaj farkıyla grupta ikinci sırada yer aldı.

E Grubu'nda Chelsea, konuk ettiği Fransa ekibi Rennes'i penaltılardan Timo Werner (2) ve Tammy Abraham'ın golleriyle 3-0 yendi ve grupta 7 puan ve averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

F Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland (2) ve Thorgan Hazard'ın ağları sarsmasıyla konuk olduğu Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti.

Barcelona ise ağırladığı Dinamo Kiev'i penaltıdan Lionel Messi ve Gerard Pique'nin golleriyle 2-1 yenerek G Grubu'nda 3'te 3 yaptı.

Aynı grupta yer alan Juventus ise deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımını Alvaro Morata (2),Paulo Dybala ve Lasha Dvali'nin (kendi kalesine) fileleri havalandırmasıyla 4-1'lık skorla geçti.

Üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0

Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-2

- F Grubu:

Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

- G Grubu

Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya): 1-4

- H Grubu

Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere): 2-1

Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1