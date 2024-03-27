Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lego, Kaliforniya polisini uyardı: Şüphelilerin görüntülerinde oyuncak kafasını kullanmayın

        Lego, Kaliforniya polisini uyardı: Şüphelilerin görüntülerinde oyuncak kafasını kullanmayın

        Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki polisleri uyararak sabıka görüntülerinde oyuncaklarının kullanmamasını istedi. Polis yetkilileri görüntülerde fotoşop için yeni yollar araştırdıklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Lego kafasını sabıka fotoğraflarında sansür için kullanan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki polislere oyuncağı üreten şirketten uyarı geldi.

          Dünyaca ünlü Lego, Murrieta Polis Teşkilatı'ndan oyuncak kafalarının sabıka fotoğraflarında kullanılmamasını istedi.

        • 2

          Kaliforniya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yasaya göre şüphelilere ait görüntülerdeki kişilerin yüzlerinin kapatılması gerekiyor. Ayrıca özel durumlar haricinde görüntülerin 14 gün sonra sosyal medyadan kaldırılması gerekiyor.

        • 3

          Ancak Murrieta polisi bu yasadan önce de masumiyet karinesi gerekçesiyle Murrieta Polis Teşkilatı, yayımladığı görüntülerdeki kişilerin yüzlerini yıllardır farklı şekillerde kapatıyor.

        • 4

          Örneğin, geçen sene gözaltına alınan iki kişinin yüzüne fotoşopla Shrek ve Eşek'i eklenmişti. 2023'ün ilk aylarından beri de Lego kafalarını da kullanıyordu.

        • 5

          18 Mart'ta Yetkililer, şüpheliler dahil herkesin kanunlarda korunan haklarına saygı duyduklarını bildirmişti. Lego kafalı görüntüler açıklamanın ardından sosyal medyada viral olmuştu.

          Murrieta Polis Teşkilatı'ndan Teğmen Jeremy Durrant, Fox News'e yaptığı açıklamada Lego'nun, 19 Mart'ta kendileriyle temasa geçtiğini söyledi. Durrant, Danimarka merkezli şirketin, fikri mülkiyetle korunan Lego kafalarının sosyal medya paylaşımlarında kullanmamasını istediğini açıkladı.

        • 6

          Lego'nun bu talebine uyacaklarını söyleyen Teğmen Durrant, "Sosyal medya içeriklerini, takipçilerimizin ilgisini çekecek bir şekilde paylaşmaya devam etmek için şu anda başka yöntemler araştırıyoruz" dedi.

        • 7

          Öte yandan Murreita polisinin görüntülerdeki kişilerin yüzünü gizlemesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

        • 8

          Bazı kullanıcılar, fotoşoplu görüntüleri çok sevdiğini söyledi. Sosyal medyada "Bunlar çok komik" ve "Bu Lego insanları hiç doğru yolu bulamayacak gibi" yorumlar yapıldı.

          Ancak bazı kişiler, yüzleri gizleyerek suçluların korunduğunu savundu.

        *Haberin görselleri Murrieta Polis Teşkilatı tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye yaşlanıyor
        Türkiye yaşlanıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Potin 2024
        Potin 2024
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Avusturya basını coştu!
        Avusturya basını coştu!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Habertürk Anasayfa