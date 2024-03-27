Lego, Kaliforniya polisini uyardı: Şüphelilerin görüntülerinde oyuncak kafasını kullanmayın
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki polisleri uyararak sabıka görüntülerinde oyuncaklarının kullanmamasını istedi. Polis yetkilileri görüntülerde fotoşop için yeni yollar araştırdıklarını söyledi
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Lego kafasını sabıka fotoğraflarında sansür için kullanan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki polislere oyuncağı üreten şirketten uyarı geldi.
Dünyaca ünlü Lego, Murrieta Polis Teşkilatı'ndan oyuncak kafalarının sabıka fotoğraflarında kullanılmamasını istedi.
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Kaliforniya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yasaya göre şüphelilere ait görüntülerdeki kişilerin yüzlerinin kapatılması gerekiyor. Ayrıca özel durumlar haricinde görüntülerin 14 gün sonra sosyal medyadan kaldırılması gerekiyor.
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Ancak Murrieta polisi bu yasadan önce de masumiyet karinesi gerekçesiyle Murrieta Polis Teşkilatı, yayımladığı görüntülerdeki kişilerin yüzlerini yıllardır farklı şekillerde kapatıyor.
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Örneğin, geçen sene gözaltına alınan iki kişinin yüzüne fotoşopla Shrek ve Eşek'i eklenmişti. 2023'ün ilk aylarından beri de Lego kafalarını da kullanıyordu.
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18 Mart'ta Yetkililer, şüpheliler dahil herkesin kanunlarda korunan haklarına saygı duyduklarını bildirmişti. Lego kafalı görüntüler açıklamanın ardından sosyal medyada viral olmuştu.
Murrieta Polis Teşkilatı'ndan Teğmen Jeremy Durrant, Fox News'e yaptığı açıklamada Lego'nun, 19 Mart'ta kendileriyle temasa geçtiğini söyledi. Durrant, Danimarka merkezli şirketin, fikri mülkiyetle korunan Lego kafalarının sosyal medya paylaşımlarında kullanmamasını istediğini açıkladı.
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Lego'nun bu talebine uyacaklarını söyleyen Teğmen Durrant, "Sosyal medya içeriklerini, takipçilerimizin ilgisini çekecek bir şekilde paylaşmaya devam etmek için şu anda başka yöntemler araştırıyoruz" dedi.
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Öte yandan Murreita polisinin görüntülerdeki kişilerin yüzünü gizlemesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Bazı kullanıcılar, fotoşoplu görüntüleri çok sevdiğini söyledi. Sosyal medyada "Bunlar çok komik" ve "Bu Lego insanları hiç doğru yolu bulamayacak gibi" yorumlar yapıldı.
Ancak bazı kişiler, yüzleri gizleyerek suçluların korunduğunu savundu.
*Haberin görselleri Murrieta Polis Teşkilatı tarafından servis edilmiştir.