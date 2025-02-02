LeBron James "triple-double" yaptı, Lakers kazandı! - Basketbol Haberleri

LeBron James "triple-double" yaptı, Lakers kazandı! - Basketbol Haberleri

NBA'de 9 maç yapıldı. Knicks'e konuk olan Lakers'ta 33 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle oynayan James, NBA tarihinde 40 yaşından sonra birden fazla maçta triple-double yapan ilk isim oldu.

Sezonun 28. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Lakers'ta Austin Reaves 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Rui Hachimura 21 sayı, 3 ribaunt üretti.

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Doğu Konferansı'nda 32 galibiyet, 17 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Knicks'te ise Josh Hart 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Jalen Brunson 17 ve Mikal Bridges 16 sayı attı.

THUNDER'DAN KINGS'E 34 SAYI FARK Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 34 sayı farkla 144-110 mağlup ederek 38. galibiyetini aldı. Thunder'da Aaron Wiggins 41 sayı, 14 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı, 9 asistle galibiyete katkı sağladı. REKLAM Kings'te ise De'Aaron Fox'un 20 ve Malik Monk'un 19 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi. SONUÇLAR Utah Jazz-Orlando Magic: 113-99 Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 132-127 Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 104-107 Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 144-110 Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 103-105 Houston Rockets-Brooklyn Nets: 98-110 San Antonio Spurs-Miami Heat: 103-105 New York Knicks-Los Angeles Lakers: 112-128 Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 127-108