Basketbolun efsanevi yıldızlarından biri olan LeBron James, oyuncak bebek olarak tarih yazdı. Barbie bebek serisini çıkaran oyuncak şirketi Mattel, LeBron James'in benzeri olan yeni bir Barbie piyasaya süreceğini duyurdu ve onu oyuncak bebek Ken olarak tasarladı. Böylece NBA yıldızı, Ken bebek olarak onurlandırılan ilk profesyonel erkek sporcu oldu. Mattel, oyuncak bebeği gelecek yıl Ken'in 65'inci doğum günü öncesinde piyasaya sürecek.

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Mattel'in Barbie kıdemli başkan yardımcısı Krista Berger, "Hayranlarımıza Ken'in yeni bir sunumunu yapmaktan heyecan duyuyoruz" derken, Los Angeles Lakers takımı forvetinin gençlere 'rol model' oluşunu kutlamak amacıyla bu tasarımı yaptıklarını belirtti.

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Bebek, ünlü basketbol oyuncusunu günlük kıyafetleriyle gösteriyor ve uzun boyunu yansıtıyor. Oyuncak bebek, standart Ken bebeğinden 2,5 santimetre daha uzun olarak tasarlandı.

Mattel tarafından yayınlanan tanıtım videosunda, James oyuncak bebeği ilk kez gördüğünde "Harika! Bu çok havalı!" şeklinde tepki verdi. Ünlü basketbolcu bebeği eline aldığında, "Biraz ağırlık kaldırma yapması gerekebilir, bacakları zayıf görünüyor" diye espri yaptı.

James, memleketi Akron'dan ailelere eğitim desteği sağlamak amacıyla kurucusu olduğu LeBron James Aile Vakfı ile Mattel arasındaki işbirliğinin bir onur olduğunu söyledi. "Artık bir yetişkin olarak, gençlerin örnek alacağı olumlu figürlere sahip olmasının ne kadar hayati olduğunu anlıyorum" diyen sporcu, "Bu nedenle LeBron James Kenbassadors bebeğini piyasaya sürmek için Barbie'yle işbirliği yapmak benim için büyük bir onur" ifadesini kullandı. 65 yıllık geçmişi olan Mattel, son yıllarda bebeklerini çeşitlendirmek ve daha geniş bir kariyer, vücut tipi ve geçmiş yelpazesini yansıtmak için çaba sarf ederken; Serena Williams, Naomi Osaka ve Megan Rapinoe gibi sporcuları onurlandırmıştı. Ancak LeBron James kadroya katılan ilk erkek spor figürü ve eğlence sektöründen olmayan ilk erkek olarak tarihe geçti.