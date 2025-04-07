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        Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim

        AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan ve 5 yıl siyaset yasağı verilen Fransız siyasetçi Le Pen, "mücadelesinden vazgeçmeyeceğini" ve bir "cadı avının" kurbanı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 08:16 Güncelleme: 07.04.2025 - 08:16
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        Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim
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        Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, "mücadelesinden vazgeçmeyeceğini" ve bir "cadı avının" kurbanı olduğunu söyledi.

        Paris'te destekçilerine seslenen Le Pen, "Hukukun üstünlüğünün en ateşli savunucuları biziz." dedi. Kendisini bir sonraki başkanlık seçimlerinden alıkoyabilecek "siyasi yargı kararına" karşı mücadele edeceğini söyledi.

        Le Pen'in mitinginin gerçekleştirdiği sırada, Paris'te aşırı sağ karşıtları da gösteri düzenledi. Polis, aşırı sağ gösterilerine 7 bin, aşırı sağ karşıtı gösterilere 5 bin kişinin katıldığını bildirdi.

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        Diğer yandan, Cumartesi günü Elabe tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması, Le Pen'in hala yüzde 32 ila yüzde 36 arasında bir oranla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu kazanma olasılığının yüksek olduğu sonucunu ortaya çıkardı.

        NE OLMUŞTU?

        Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

        Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

        Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, Avrupa Birliğine (AB) ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

        2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

        Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

        Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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